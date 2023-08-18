5 ayın dibini gören altın fiyatlarında hareketlilik! 18 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki gözlemlenen hareketliliğe paralel olarak dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Fed tutanakları sonrası 5 ayın dip seviyesini gören altın fiyatları 7 haftalık düşüş seyrini sürdürüyor. İşte 18 Ağustos Cuma yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...
Canlı altın fiyatları, haftanın son işlem gününde araştırılmaya devam ediyor. En güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülen altın fiyatları günlük ve haftalık bazda hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün açıklanan Fed verilerinin ardından 5 ayın dibini görmüştü. 7 haftalık düşüş seyrine devam eden altının ons fiyatı kritik eşiğin altına düştü. İşte 18 Ağustos Cuma gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.648,11
1.648,38
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.892,81
1.893,09
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.636,98
2.695,10
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.547,92
10.747,45
YARIM ALTIN FİYATI
5.257,48
5.390,21
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.547,92
10.747,45
ATA ALTIN FİYATI
11.258,71
11.539,58
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.543,87
1.637,51