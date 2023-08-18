CANLI ALTIN FİYATLARI 18 Ağustos 2023 Cuma | 5 ayın dibini görmüştü! Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar ve kaç TL? - Altın Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI 18 Ağustos 2023 Cuma | 5 ayın dibini görmüştü! Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar ve kaç TL? - Altın Haberleri

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Canlı altın fiyatları, haftanın son işlem gününde araştırılmaya devam ediyor. En güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülen altın fiyatları günlük ve haftalık bazda hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün açıklanan Fed verilerinin ardından 5 ayın dibini görmüştü. 7 haftalık düşüş seyrine devam eden altının ons fiyatı kritik eşiğin altına düştü. İşte 18 Ağustos Cuma gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...

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