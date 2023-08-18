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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI 18 Ağustos 2023 Cuma | 5 ayın dibini görmüştü! Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar ve kaç TL? - Altın Haberleri

        5 ayın dibini gören altın fiyatlarında hareketlilik! 18 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki gözlemlenen hareketliliğe paralel olarak dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Fed tutanakları sonrası 5 ayın dip seviyesini gören altın fiyatları 7 haftalık düşüş seyrini sürdürüyor. İşte 18 Ağustos Cuma yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 08:45
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        1

        Canlı altın fiyatları, haftanın son işlem gününde araştırılmaya devam ediyor. En güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülen altın fiyatları günlük ve haftalık bazda hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün açıklanan Fed verilerinin ardından 5 ayın dibini görmüştü. 7 haftalık düşüş seyrine devam eden altının ons fiyatı kritik eşiğin altına düştü. İşte 18 Ağustos Cuma gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.648,11

        1.648,38

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.892,81

        1.893,09

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.636,98

        2.695,10

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.547,92

        10.747,45

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.257,48

        5.390,21

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.547,92

        10.747,45

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.258,71

        11.539,58

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.543,87

        1.637,51

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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