Altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Gram altın sabah saatlerinden itibaren 1.147,22 TL olurken, çeyrek altın 1.877,64 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? Altın fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 18 Ocak Çarşamba 2023 güncel altın fiyatları...

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