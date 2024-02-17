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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: 18 Şubat 2024 Pazar bugün altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altında yükseliş devam ediyor! İşte 18 Şubat altın fiyatları

        "Altın fiyatları ne kadar?" sorusu altın alıp satacaklar tarafından araştırılıyor. Hafta sonuna doğru yükselişe başlayan altın, olumlu bir tablo ile haftayı kapattı. Sizler için güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 18 Şubat Pazar canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 23:58 Güncelleme: 17.02.2024 - 23:58
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        1

        18 Şubat altın fiyatları.... Altın alıp satacaklar tarafından araştırılan altın fiyatları tekrar yükselişe geçti. Sizler için canlı altın tablosu ile güncel altın fiyatlarını derledik. İşte, 18 Şubat Pazar gram, çeyrek ve tüm altınların güncel fiyatı...

        2

        ALTIN YÜKSELİŞTE!

        Altın haftanın son gününde yükselişe başladı. Dün 1.984 TL olan gram altın bugün 1.994 TL oldu. Çeyrek altın ise 3.175 TL'den alıcı bulurken bugün 3.191 TL'ye çıktı.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 1.994,87

        Satış: 1.995,21

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.013,23

        Satış: 2.013,95

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.191,79

        Satış: 3.262,16

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.767,16

        Satış: 13.008,74

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.363,63

        Satış: 6.524,32

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.767,16

        Satış: 13.008,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 13.632,37

        Satış: 13.977,87

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.099,32

        Satış: 1.487,46

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.881,90

        Satış: 1.998,98

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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