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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 18 ŞUBAT 2025: Altın yükseliş trendinde! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar?

        Canlı altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle birlikte altın fiyatları ralli yapmaya başladı. Trump'ın korumacı tavırları, jeopolitik söylemleri, sert çıkışları altına yükseliş getirdi. Gram altın 3 bin 389 liradan, çeyrek altın 5 bin 541 liradan işlem görüyor. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 18 Şubat 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 07:33 Güncelleme: 18.02.2025 - 07:33
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        1

        Canlı altın fiyatları haftanın ikinci iş günü için araştırılıyor. Altın fiyatları birkaç gündür alıcılı seyir izliyor. Altın yatırımcıları heyecanla verileri takip ederken küresel ekonomik gelişmeler değerli maden üzerinde etkisini sürdürüyor. Anlık verilere göre, gram altın 3 bin 389 lira, çeyrek altın 5 bin 541 lira seviyesinde. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Şubat 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        Gram altın güne 3377 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3370 lira, en yüksek de 3393 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3389 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.388,6720

        Satış: 3.389,1960

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.908,3600

        Satış: 2.908,9600

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.421,8800

        Satış: 5.541,3400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.797,8600

        Satış: 22.210,9700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 22.521,00

        Satış: 22.682,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.811,61

        Satış: 11.084,35

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.691,01

        Satış: 22.100,90

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.822,54

        Satış: 23.394,60

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.880,23

        Satış: 2.761,71

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.150,87

        Satış: 3.320,58

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 55.955,00

        Satış: 56.593,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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