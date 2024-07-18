Fed’in politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağına ilişkin tahminler varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtmesi, para piyasalarındaki fiyatlamaların netleşmesine neden olurken, yıl sonuna kadar Bankanın en az 2 kez faiz indireceğine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Powell, dün Washington Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, bu yılın ikinci çeyreğindeki 3 verinin enflasyonun yüzde 2'ye düştüğüne dair "güveni biraz artırdığını" ifade etti.Analistleri bütün bunların yatırımcıları altın gibi güvenli liman varlıklarına yönlendirebileceğine işaret etti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 18 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...