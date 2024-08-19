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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 19 Ağustos 2024: Altında yükseliş! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

        Altında yükseliyor! 19 Ağustos güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar?

        Altın fiyatları geçen haftayı rekorla kapatmıştı. Haftaya başlarken rekorunu elinde tutan fiyatlar, yatırımcısını yüzünü güldürüyor. Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapacağı beklentisi piyasayı desteklerken, gram altın 2 bin 700 TL seviyesine ulaştı! Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Ağustos Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 07:14 Güncelleme: 19.08.2024 - 07:14
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        Dünya genelinde açıklanan verilerden alınan sinyaller gelecek dönem için pozitif beklentilerin güçlenmesine neden oluyor. Dün, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile tahminlerin altında arttı. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

        Analistler, ülkede enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini gösterdiğini aktararak, bunun da bankanın istihdamı maksimuma çıkarma olan diğer hedefine daha fazla odaklanmasına olanak tanıyacağını belirtti.

        Söz konusu gelişmelerin ardından Fed'in eylülde 50 baz faiz indirime gideceğine ilişkin beklentiler güç kaybetse de bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indireceğine yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürdü. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 19 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

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        ALTIN YÜKSELİYOR!

        Gram altın Cuma gününü 2 bin 689 TL ile kapatırken, 19 Ağustos 2024 tarihinde 2 bin 710 TL'ye çıktı. Çeyrek altın 4 bin 303 liradan, 4 bin 336 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.710,6290

        Satış: 2.711,0940

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.503,09

        Satış: 2.503,48

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.336,4200

        Satış: 4.432,0000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.345,1800

        Satış: 17.673,5800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.646,48

        Satış: 8.865,33

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17.347,16

        Satış: 17.676,44

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.104,29

        Satış: 18.560,13

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.472,76

        Satış: 1.916,18

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.488,74

        Satış: 2.625,57

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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