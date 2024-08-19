Altında yükseliyor! 19 Ağustos güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar?
Altın fiyatları geçen haftayı rekorla kapatmıştı. Haftaya başlarken rekorunu elinde tutan fiyatlar, yatırımcısını yüzünü güldürüyor. Fed'in Eylül ayında faiz indirimi yapacağı beklentisi piyasayı desteklerken, gram altın 2 bin 700 TL seviyesine ulaştı! Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 19 Ağustos Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
Dünya genelinde açıklanan verilerden alınan sinyaller gelecek dönem için pozitif beklentilerin güçlenmesine neden oluyor. Dün, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile tahminlerin altında arttı. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.
Analistler, ülkede enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini gösterdiğini aktararak, bunun da bankanın istihdamı maksimuma çıkarma olan diğer hedefine daha fazla odaklanmasına olanak tanıyacağını belirtti.
Söz konusu gelişmelerin ardından Fed'in eylülde 50 baz faiz indirime gideceğine ilişkin beklentiler güç kaybetse de bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indireceğine yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürdü. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 19 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN YÜKSELİYOR!
Gram altın Cuma gününü 2 bin 689 TL ile kapatırken, 19 Ağustos 2024 tarihinde 2 bin 710 TL'ye çıktı. Çeyrek altın 4 bin 303 liradan, 4 bin 336 liraya yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.710,6290
Satış: 2.711,0940
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.503,09
Satış: 2.503,48
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.336,4200
Satış: 4.432,0000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.345,1800
Satış: 17.673,5800
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.646,48
Satış: 8.865,33
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.347,16
Satış: 17.676,44
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.104,29
Satış: 18.560,13
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.472,76
Satış: 1.916,18
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.488,74
Satış: 2.625,57