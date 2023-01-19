Haftanın son işlem gününe yaklaşılırken gram altın sabah saatlerinden itibaren 1.152,40 TL olurken, çeyrek altın 1.884,23 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki, altın fiyatları yükseldi mi, bugün ne kadar, kaç TL oldu? Ekonomi takipçileri ve yatırımcılar için altın fiyatlarında güncel rakamları haberimizde paylaştık. İşte 19 Ocak Perşembe 2023 Kapalıçarşı güncel altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ