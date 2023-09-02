Hafta sonu altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik! 2 Eylül gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatlarındaki son durum vatandaşların ve yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Ağustos ayında rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları sert düşüş yaşamıştı. 1 Eylül haftanın son gününe yükselişle başlayan gram altın 1669 TL bandıda satışa sunuldu. İşte, 2 Eylül 2023 Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...
Altın fiyatları döviz kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelerine paralel olarak değişikilik gösteriyor. Perşembe günü altının ons değerine paralel olarak değer kaybeden altın fiyatları haftanın son işlem günü olan 1 Eylül Cuma gününe yükselişle başladı. Gram altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken gözler piyasalardaki son durum için Kapalıçarşı'ya çevrildi. İşte, 2 Eylül 2023 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 1.664,60
Satış: 1.665,01
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 2.663,36TL
Satış: 2.722,28 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 5.310,08 TL
Satış: 5.444,57 TL
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 10.653,45 TL
Satış: 10.855,83 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
10.653,45
10.855,83
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
937,69
1.124,66
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.537,99
1.641,19