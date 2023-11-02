CANLI ALTIN FİYATLARI: 2 Kasım Perşembe bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI: 2 Kasım Perşembe bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Altın fiyatları Fed kararı sonrası yükselişe geçti. Öğle saatlerinden itibaren altın yeşil ve yukarı yönlü seyrediyor. Peki, 2 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 2 Kasım Perşembe çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...

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