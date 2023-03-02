Geçtiğimiz haftalarda altının ons değerindeki yaşanan aşağı yönlü harekete paralel olarak düşüşe geçen altın fiyatları, doların değer kaybetmesiyle birlikte üst üste 3.seansta da yükseldi. ABD'de enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımının devam edeceği endişeleri kazanımların sınırlanmasına neden oldu. İşte, 2 Mart 2023 Perşembe bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları...