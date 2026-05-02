Canlı altın fiyatları! 2 Mayıs Cumartesi bugün çeyrek altın, gram altın ne kadar?
2 Mayıs 2026 Cumartesi günü altın piyasası, hem yatırımcıların hem de ekonomi gündemini yakından izleyenlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününe girilirken küresel çapta yükselen jeopolitik riskler, altın fiyatlarının seyrinde belirleyici rol oynuyor. Güvenli liman olarak görülen altına olan talebin artmasıyla birlikte, "canlı altın fiyatları", "bugün altın ne kadar" ve "gram altın kaç TL" gibi sorgular sabah saatlerinden itibaren yoğun ilgi görüyor. Peki, haftanın son gününde gram, çeyrek ve ons altın kaç liradan işlem görüyor? İşte Kapalıçarşı'da güncel altın alış ve satış fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.702,45
6.703,28
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.612,88
4.615,54
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.723,92
10.959,86
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
42.895,69
43.705,39
TAM ALTIN FİYATI
43.303,00
43.903,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.380,82
21.919,73
ZİYNET ALTINI FİYATI
42.895,69
43.705,39
ATA ALTIN FİYATI
44.088,17
45.197,56
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.637,88
4.868,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.055,81
6.364,21
GREMSE ALTIN FİYATI
107.842,00
110.262,00