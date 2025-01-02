Canlı altın fiyatları grafiği alım satım yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Yılbaşı tatilinin ardından küresel piyasalar, işlemlere başladı. İlk etapta dikkat çeken ise altın fiyatları oldu. 2024 yılının son aylarında durgun seyreden gram altın, yılın ilk işlem gününe 3 bin lira sınırında başladı. Saat 7.30 itibarıyla altının gramı 2 bin 994 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Ocak 2025 canlı altın fiyatları son durum...