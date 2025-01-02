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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 2 OCAK 2025: Altında yeni yıl hareketliliği! Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatlarında yeni yıl hareketliliği! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatları 2 Ocak Perşembe günü verileri yatırımcılar ve ekonomi gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları yılın ilk işlem gününde hafif primli seyrediyor. 2024'ün son aylarında durgun seyreden gram altın yılın ilk işlem gününe 3 bin lira sınırında başladı. Güncel alış-satış rakamlarını merak edenler ''Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 07:29 Güncelleme: 02.01.2025 - 07:29
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        1

        Canlı altın fiyatları grafiği alım satım yapmak isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Yılbaşı tatilinin ardından küresel piyasalar, işlemlere başladı. İlk etapta dikkat çeken ise altın fiyatları oldu. 2024 yılının son aylarında durgun seyreden gram altın, yılın ilk işlem gününe 3 bin lira sınırında başladı. Saat 7.30 itibarıyla altının gramı 2 bin 994 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 2 Ocak 2025 canlı altın fiyatları son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        1 Ocak Çarşamba günü 2 bin 966 lira olan gram altın, 2 Ocak Perşembe günü 2 bin 994 liradan, 4 bin 850 lira olan çeyrek altın ise 4 bin 896 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.994,5790

        Satış: 2.994,9550

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.624,6500

        Satış: 2.625,2100

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.791,1400

        Satış: 4.896,6900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 9.164,2100

        Satış: 19.526,2100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.482,00

        Satış: 19.863,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.552,68

        Satış: 9.793,74

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.165,25

        Satış: 19.527,57

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.866,28

        Satış: 20.371,42

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.634,03

        Satış: 2.479,65

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.750,80

        Satış: 2.908,34

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.552,00

        Satış: 49.420,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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