Altın fiyatları düşüyor! 2 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Dün dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki olumsuz tablo bugün de devam ediyor. Hatta altın, düne göre bugün daha düşük bir fiyatla güne başladı. Bugün gram altın 2 bin 442 TL'den, çeyrek ise 3 bin 903 TL'den işlem görüyor. İşte, 2 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Küresel piyasalarda, geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli açıklamaları ve ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izlenirken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerine çevrildi. Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler geçen hafta küresel piyasalarda etkili oldu.
ABD'de son dönemde açıklanan veriler karışık sinyaller verirken, Fed yetkililerinin politika faizini düşürmek için aceleci davranmayacaklarına yönelik açıklamalarının devam etmesi, pay piyasalarında yatırımcıların "bekle-gör" tutumunu benimsemesine neden oldu.
Analistler, Fed yetkililerinin enflasyonun yavaşlamasına dair daha fazla kanıt görmek istediklerini anımsattı. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 2 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın Cuma günü kapanışı 2 bin 455 liradan yaparken; 2 Temmuz Salı günü öğleden sonra 2 bin 442 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3 bin 928 liradan, 3 bin 903 liraya yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.442,1230
Satış: 2.442,5120
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.331,97
Satış: 2.332,36
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.903,8700
Satış: 3.990,0400
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.627,6900
Satış: 15.923,4400
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.789,77
Satış: 7.986,46
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.628,38
Satış: 15.924,08
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.204,56
Satış: 16.618,66
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.312,56
Satış: 1.740,85
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.228,41
Satış: 2.369,32