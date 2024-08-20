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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 20 Ağustos 2024: Altında rekor yükseliş! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altında rekor yükseliş! 20 Ağustos güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar?

        Eylül ayına az bir zaman kala Fed'in indirime gideceği yönündeki piyasa beklentisi, altın fiyatlarının yukarı yönlü olmasını sağlıyor. Gram altın kendi rekorunu kırıyor ve bugüne de 2 bin 700 TL seviyesinde başlıyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 20 Ağustos Salı 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 07:12 Güncelleme: 20.08.2024 - 07:12
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        1

        Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlara odaklandı. ABD Merkez Bankası’nın Eylül ayından itibaren faiz indireceği yönünde beklentiler altın fiyatlarını yukarı çekti. Öte yandan, Fed'in Eylül'de faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.

        Bölgedeki İran – İsrail geriliminin risk algısı da altının yönünü yukarı çevirmesine etki ediyor.

        İç piyasada ise altın tasarrufu sahipleri kar satışına başladı. Kapalıçarşı’da altın alım satımında hareketlilik gözlendi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 20 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTINDA REKOR YÜKSELİŞ!

        Gram altın Pazartesi gününü 2 bin 699 TL ile kapatırken, 20 Ağustos 2024 tarihinde 2 bin 715 TL'ye çıktı. Çeyrek altın 4 bin 317 liradan, 4 bin 344 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.715,3600

        Satış: 2.715,6420

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.499,44

        Satış: 2.499,83

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.344,7500

        Satış: 4.440,7200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.378,8600

        Satış: 17.707,0600

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.661,89

        Satış: 8.880,18

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17.378,16

        Satış: 17.706,19

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.093,02

        Satış: 18.548,61

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.474,62

        Satış: 1.922,48

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.491,76

        Satış: 2.634,78

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