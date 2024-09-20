Altın fiyatlarında son durum: 20 Eylül güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
18 Eylül'de faiz kararını açıklayan Fed politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti. Ardından Merkez Bankası faiz kararını açıkladı ve faizi yüzde 50'de sabit tuttu. Arka arkaya yapılan açıklamalar, altın fiyatlarında şok etkisi yarattı. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 20 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların büyük merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 4.75-5.00 aralığına çekti.
Piyasalarda son günlerde 25 veya 50 baz puanlık indirim gelmesine yakın ihtimaller olarak bakılıyordu. Bugünkü kararla beraber Fed 4.5 yılın ardından ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.
Karar öncesi 2.580 dolar civarında seyreden altının ons fiyatı kararın ardından 2.600 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 1'i aştı. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 20 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR!
19 Eylül Perşembe günü 2 bin 829 lira olan gram altın, 20 Eylül Cuma günü 2 bin 870 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 557 liradan, 4 bin 593 liraya yükseldi.
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.613,75
Satış: 2.614,10
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.593,0800
Satış: 4.694,2000
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.870,9890
Satış: 2.871,3510
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.377,8500
18.725,5800
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.150,74
Satış: 9.381,73
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.358,85
Satış: 18.706,08
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.305,24
Satış: 19.796,43
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.575,11
Satış: 2.404,02
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.655,25
Satış: 2.798,00