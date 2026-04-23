Canlı altın fiyatları son gelişmeler: 23 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?
Canlı altın fiyat kuru araştırılıyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve enerji arzına yönelik endişelerin yeniden yükselmesiyle birlikte altın fiyatlarında yön arayışı dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda enflasyon risklerinin yeniden gündeme gelmesi ve barış görüşmelerine ilişkin belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde dalgalanmaya neden oldu. Haftaya düşüş eğilimiyle başlayan altın piyasasında gözler 23 Nisan 2026 güncel alış-satış rakamlarına çevrildi. Gram altın, çeyrek altın ve ons altında son durum merak ediliyor. Peki, 23 Nisan 2026 bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte altın fiyatlarında son gelişmeler...
GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)
6.795,7620
6.796,6720
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
4.721,47
4.722,63
ÇEYREK ALTIN FİYATI
10.873,4000
11.112,6500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
43.496,2900
44.317,5000
TAM ALTIN FİYATI
44.230,00
44.678,00
YARIM ALTIN FİYATI
21.677,32
22.223,60
ZİYNET ALTINI FİYATI
43.490,55
44.311,28
ATA ALTIN FİYATI
45.364,68
46.505,31
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
3.714,76
4.938,47
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
6.180,73
6.467,00
GREMSE ALTIN FİYATI
110.066,00
112.036,00