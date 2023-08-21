Altın alacaklar dikkat! İşte 21 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları, Fed verilerinin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. ABD'den gelen ekonomik veriler ile 7 haftalık düşüş seyrini sürdüren altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 21 Ağustos Pazartesi yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...
İç ve dış piyasayı yakından etkileyen altın fiyatları, altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Piyasayı yakından takip edenler "Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.653,79
1.654,09
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.892,57
1.892,87
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.646,06
2.704,44
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.584,23
10.784,68
YARIM ALTIN FİYATI
5.275,58
5.408,88
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.584,23
10.784,68
ATA ALTIN FİYATI
11.272,96
11.552,06
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.549,99
1.647,22