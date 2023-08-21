CANLI ALTIN FİYATLARI 21 Ağustos 2023 | Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI 21 Ağustos 2023 | Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

1 Şurada Paylaş!









İç ve dış piyasayı yakından etkileyen altın fiyatları, altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Piyasayı yakından takip edenler "Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ