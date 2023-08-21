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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI 21 Ağustos 2023 | Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat! İşte 21 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları

        Altın fiyatları, Fed verilerinin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. ABD'den gelen ekonomik veriler ile 7 haftalık düşüş seyrini sürdüren altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 21 Ağustos Pazartesi yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 08:01
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        1

        İç ve dış piyasayı yakından etkileyen altın fiyatları, altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki son dakika gelişmelerine göre dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Piyasayı yakından takip edenler "Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.653,79

        1.654,09

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.892,57

        1.892,87

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.646,06

        2.704,44

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.584,23

        10.784,68

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.275,58

        5.408,88

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.584,23

        10.784,68

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.272,96

        11.552,06

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.549,99

        1.647,22

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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