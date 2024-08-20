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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 21 Ağustos: Altında rekor yükseliş! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

        Altında rekor yükseliş! 21 Ağustos güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Eylül ayına az bir zaman kala Fed'in indirime gideceği yönündeki piyasa beklentisi, altın fiyatlarının yukarı yönlü olmasını sağlıyor. Gram altın kendi rekorunu kırıyor ve bugün de 2 bin 740 TL seviyesinde devam ediyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 21 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 07:12 Güncelleme: 21.08.2024 - 00:13
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        Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlara odaklandı. ABD Merkez Bankası’nın Eylül ayından itibaren faiz indireceği yönünde beklentiler altın fiyatlarını yukarı çekti. Öte yandan, Fed'in Eylül'de faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.

        Bölgedeki İran – İsrail geriliminin risk algısı da altının yönünü yukarı çevirmesine etki ediyor.

        İç piyasada ise altın tasarrufu sahipleri kar satışına başladı. Kapalıçarşı’da altın alım satımında hareketlilik gözlendi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 21 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTINDA REKOR YÜKSELİŞ!

        Gram altın Pazartesi gününü 2 bin 699 TL ile kapatırken, 20 Ağustos 2024 tarihinde 2 bin 745 TL'ye çıktı. Çeyrek altın 4 bin 317 liradan, 4 bin 392 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.745,4750

        Satış: 2.745,9100

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.522,4200

        Satış: 2.522,8400

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.392,2800

        Satış: 4.489,0500

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 17.568,4200

        Satış: 17.900,5900

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.749,09

        Satış: 8.969,51

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 17.553,04

        Satış: 17.884,15

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 18.291,31

        Satış: 18.751,76

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.518,45

        Satış: 2.653,23

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.491,02

        Satış: 1.935,13

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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