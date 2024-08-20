Altında rekor yükseliş! 21 Ağustos güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?
Eylül ayına az bir zaman kala Fed'in indirime gideceği yönündeki piyasa beklentisi, altın fiyatlarının yukarı yönlü olmasını sağlıyor. Gram altın kendi rekorunu kırıyor ve bugün de 2 bin 740 TL seviyesinde devam ediyor. Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 21 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlara odaklandı. ABD Merkez Bankası’nın Eylül ayından itibaren faiz indireceği yönünde beklentiler altın fiyatlarını yukarı çekti. Öte yandan, Fed'in Eylül'de faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.
Bölgedeki İran – İsrail geriliminin risk algısı da altının yönünü yukarı çevirmesine etki ediyor.
İç piyasada ise altın tasarrufu sahipleri kar satışına başladı. Kapalıçarşı’da altın alım satımında hareketlilik gözlendi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 21 Ağustos 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTINDA REKOR YÜKSELİŞ!
Gram altın Pazartesi gününü 2 bin 699 TL ile kapatırken, 20 Ağustos 2024 tarihinde 2 bin 745 TL'ye çıktı. Çeyrek altın 4 bin 317 liradan, 4 bin 392 liraya yükseldi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.745,4750
Satış: 2.745,9100
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.522,4200
Satış: 2.522,8400
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.392,2800
Satış: 4.489,0500
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 17.568,4200
Satış: 17.900,5900
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.749,09
Satış: 8.969,51
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 17.553,04
Satış: 17.884,15
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 18.291,31
Satış: 18.751,76
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.518,45
Satış: 2.653,23
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.491,02
Satış: 1.935,13