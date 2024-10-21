Gram altın 3 bin TL oldu! 21 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Analistler tarafından uzun zamandır beklenen gram altın rekoru, 21 Ekim günü kırıldı ve gram altın 3 bin TL oldu. Ortadoğu'da giderek artan gerilim ve merkez bankalarından gelen peş peşe indirimler altını yukarı yönlü olarak desteklemeye devam ediyor. İşte, 21 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
Güvenli liman varlıklardan olan altın hem jeopolitik riskler, hem de dünya genelinde faiz oranlarının yavaş yavaş düşürülmesiyle yükseliş eğilimine devam ediyor.
Seneye 2.065 dolardan başlayan altının onsu yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 31 değer kazanırken, değerli metalin yılı bu seviyelerde tamamlaması halinde söz konusu getiri son 45 yılın en iyi performansına işaret edecek.
Yıl başından bu yana dünya genelinde birçok pay piyasası endeksi de rekor üzerine rekor kırsa da, endekslerin yükselişleri yüzde 10 ila yüzde 20 arasında değişim gösteriyor.
Değerli metalin bu performansında Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirmesi ve merkez bankalarının 2 yıldır devam eden sıkı para politikasından yavaş yavaş geri adım atması etkili oluyor. İşte, 21 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARINDA REKOR!
20 Ekim Pazar günü 2 bin 990 lira olan gram altın 21 Ekim Pazartesi günü 3 bin 7 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 791 lira iken, 4 bin 816 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.007,6450
Satış: 3.008,1630
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.731,02
Satış: 2.731,34
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.816,6500
Satış: 4.922,5900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.268,2900
Satış: 19.633,2300
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.229,00
Satış: 20.391,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.599,84
Satış: 9.841,92
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 19.259,87
Satış: 19.623,65
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.507,63
Satış: 21.028,69
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.682,77
Satış: 2.532,99
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.830,00
Satış: 2.986,30