Altın fiyatları canlı takip ekranı... Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 21 Ocak Cumartesi günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ivme kaydediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 21 Ocak Cumartesi 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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