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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Ağustos 2023 | Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında hareketlilik! 16 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki son durum, altının ons değeri ve dolar/TL kurundaki gözlemlenen hareketliliğe paralel olarak dalgalı bir seyir izliyor. İşte 16 Ağustos Çarşamba yarım, çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 08:36
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        1

        Canlı altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde araştırılmaya devam ediyor. En güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülen altın fiyatları günlük ve haftalık bazda hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. İşte 16 Ağustos Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.657,35

        1.657,62

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.903,78

        1.904,07

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.651,77

        2.710,20

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        10.607,07

        10.807,65

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.286,96

        5.420,40

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        10.607,07

        10.807,65

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        11.288,28

        11.575,41

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.550,07

        1.644,57

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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