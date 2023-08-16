CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Ağustos 2023 | Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Ağustos 2023 | Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

1 Şurada Paylaş!









Canlı altın fiyatları, haftanın üçüncü işlem gününde araştırılmaya devam ediyor. En güvenli yatırım araçlarından biri olarak görülen altın fiyatları günlük ve haftalık bazda hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. İşte 16 Ağustos Çarşamba gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ