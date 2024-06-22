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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 22 Haziran 2024: Altın alış-satış tablosu ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti! 22 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        21 Haziran günü açılışı ve kapanışı yükselişle yapan altın, ivmesini daha fazla koruyamadı. Cumartesi günü, fiyatlar yeniden düştü. Bugün gram altın 2 bin 450 TL'ye, çeyrek altın ise 3 bin 920 TL'ye kadar geriledi. İşte, 22 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 07:33 Güncelleme: 22.06.2024 - 19:09
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        1

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın karışık seyrediyor.

        ABD'de açıklanan veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklerken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinden, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipuçları aranıyor.

        Ülkede açıklanan veriler tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ederken, enflasyon baskılarının hafiflediği ve işsizliğin arttığı bir ortamda Fed'in yakın zamanda faiz indirimine başlama ihtimalinin artabileceğine yönelik beklentiler yükseldi.

        Analistler, faiz indiriminin zamanlaması veya kapsamına ilişkin kararın gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını belirtti. Doların satış fiyatı yüzde 0,45 artışla 32,8330 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,60 yükselişle 35,1160 lira oldu. Geçen hafta 41,4100 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,31 artarak 41,5390 liraya yükseldi. Peki, bu son gelişmeler altın fiyatlarına nasıl etki etti? İşte, 22 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları..

        2

        ALTIN FİYATLARI YİNE DÜŞTÜ!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 500 liradan yaparken; 22 Haziran günü 2 bin 450 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 999 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 920 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.450,05

        Satış: 2.450,67

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.321,38

        Satış: 2.322,57

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.920,08

        Satış: 4.006,85

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.680,31

        Satış: 15.978,37

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.815,66

        Satış: 8.013,69

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.680,31

        Satış: 15.978,37

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.432,03

        Satış: 16.851,80

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.333,20

        Satış: 1.753,89

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.261,94

        Satış: 2.388,38

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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