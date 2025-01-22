Anlık ve canlı altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları Trump’ın ilk gününde ABD dolarının zayıflamasıyla güç kazandı. Trump'ın, ABD'nin komşularına karşı yüzde 25'e kadar yeni vergi getireceğine yönelik açıklamaları altını yukarı taşıyan unsur oldu. Anlık verilere göre ons altın 2 bin 750 liradan, gram altın 3 bin 151 liradan işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 22 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…