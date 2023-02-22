Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yüzde 0.14 gerileyen altının ons fiyatı 22 Şubat Çarşamba günü itibarıyla 1.853,83 TL'den işlem görüyor. Altın yatırımı olan vatandaşlar "Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 22 Şubat Güncel tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet, gram altın fiyatları...

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