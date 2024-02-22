Döviz kuru ve altının ons değerinden doğrudan etkilenen altın fiyatlarında hızlı bir artış yaşandı. Bugün 14.00'te açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü hareketine devam ediyor. 22 Şubat gününe 2 bin 23 TL seviyesinden başlayan gram altın yatay seyrediyor. Peki, bugün altın güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 22 Şubat 2024 canlı tablo ile çeyrek, yarım ve gram altın fiyatında son durum...