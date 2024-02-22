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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | 22 Şubat 2024 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: 22 Şubat 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum

        Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Dün gün içinde 2.024 TL seviyesine kadar yükselerek rekor kıran gram altın fiyatı bugün 2.023 liradan alıcı buluyor. Altın fiyatları dün zirveyi görmesinin ardından hafif bir değer kaybı yaşasa da 22 Şubat Perşembe gününe yatay seyirde başladı. İşte, Kapalıçarşı'dan 22 Şubat 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 08:16 Güncelleme: 22.02.2024 - 08:16
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        Döviz kuru ve altının ons değerinden doğrudan etkilenen altın fiyatlarında hızlı bir artış yaşandı. Bugün 14.00'te açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü hareketine devam ediyor. 22 Şubat gününe 2 bin 23 TL seviyesinden başlayan gram altın yatay seyrediyor. Peki, bugün altın güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, 22 Şubat 2024 canlı tablo ile çeyrek, yarım ve gram altın fiyatında son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR!

        Gram altın dün rekor seviyeye yükseldi ve 2.024 TL'yi gördü ve yeni günde 2.023 TL'den alıcı buluyor. Dün 3.309 TL'ye yükselen çeyrek altın fiyatı ise 3.308 TL'den yatay seyirde alıcı buluyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.023,09

        Satış: 2.023,39

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.026,13

        Satış: 2.026,41

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.236,95

        Satış: 3.308,25

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.947,80

        Satış: 13.192,52

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.453,67

        Satış: 6.616,49

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 12.947,80

        Satış: 13.192,52

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 13.922,49

        Satış: 14.268,81

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.118,87

        Satış: 1.506,34

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.913,71

        Satış: 2.026,63

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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