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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 23 Eylül 2024: Altında yeni rekor!! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, Cumhuriyet altını ne kadar?

        Altında yeni rekor! 23 Eylül güncel altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Geçen hafta rekor üzerine rekor kırarak, yatırımcısının yüzünü güldüren altın fiyatları bu haftaya yeni bir rekorla başladı. Pazartesi günü gram altın 2 bin 800 TL seviyesini gördü! Peki, altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 23 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 07:16 Güncelleme: 23.09.2024 - 07:16
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        Fed'in çarşamba günü 50 baz puanlık faiz indirim kararı almasının ardından bugün de Japonya Merkez Bankası'nın beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bırakmasıyla altındaki yükseliş haftanın son işlem gününe taşındı.

        Altının ons fiyatı 2.614 doların üzerine çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü. Ons fiyatındaki günlük yükseliş yüzde 1'i aşarken haftalık yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı. Böylece altın dolar bazında yatırımcısına 2024 genelinde şu ana kadar yüzde 27 kazandırmış oldu.

        Analistler teknik olarak 2.650 doların direnç olarak öne çıktığını bu direncin kırılması durumunda orta vadede 2.804 doların gündeme gelebileceğini belirtti.

        Fed'in faiz indirimlerine güçlü bir şekilde başlaması doları görece zayıflatırken bu durum altına talebi artırıyor. Uzmanlar bunun yanında İsrail odaklı yaşanan jeopolitik gerilimlerin de altını destekleyen bir diğer unsur olduğuna dikkat çekiyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 23 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR!

        22 Eylül Cuma günü 2 bin 870 lira olan gram altın, 23 Eylül Pazartesi günü 2 bin 882 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 598 liradan, 4 bin 611 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.882,1770

        Satış: 2.882,5060

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.625,42

        Satış: 2.625,77

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.611,4800

        Satış: 4.712,9000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.452,4900

        18.801,1200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.197,79

        Satış: 9.429,85

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.453,24

        Satış: 18.802,03

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.387,41

        Satış: 19.874,82

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.583,68

        Satış: 2.420,11

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.668,99

        Satış: 2.821,31

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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