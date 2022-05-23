ALTIN FİYATLARI 23 Mayıs Pazartesi gününe dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle birlikte yukarı yönlü hareketle başladı. Yaşanan değer artışı birlikte "Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte haftanın kapanışının ardından güncel çeyrek ve rgam altın fiyatları...

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