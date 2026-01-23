Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 23 OCAK 2026: Altın rekor kırıyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 23 Ocak 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Canlı altın fiyatları 23 Ocak 2026 Cuma günü hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Altın, jeopolitik riskler ve Federal Rezerv'in bağımsızlığına yönelik yenilenen tehditlerin desteğiyle yeni bir rekora imza attı. Ons altın haftanın son işlem gününde 4 bin 967 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Serbest piyasada 6 bin 880 lira seviyesinde seyreden gram altın, Kapalıçarşı ve Kuyumcukent'te 7 bin lirayı aştı. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 23 Ocak 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 23:06 Güncelleme: 23.01.2026 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Güncel altın fiyatları gün içinde altın almak ya da bozdurmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları kontrol ediliyor. Sarı metal, jeopolitik riskler ve Federal Rezerv'in bağımsızlığına yönelik yenilenen tehditlerin desteğiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı, cuma günü 4 bin 967 dolar seviyesine çıktı. Günün ilerleyen saatlerinde ise 4 bin 921 dolara geriledi. İşte 23 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı.

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.881,4190

        Satış: 6.882,2130

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.920,45

        Satış: 4.921,40

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 11.010,2700

        Satış: 11.252,4200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.041,0800

        Satış: 44.872,0300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 45.383,00

        Satış: 45.654,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.946,41

        Satış: 22.499,52

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 44.030,41

        Satış: 44.861,43

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 46.126,91

        Satış: 47.296,39

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.849,93

        Satış: 5.052,93

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.351,69

        Satış: 6.634,35

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 113.110,00

        Satış: 114.225,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        23 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası