Güncel altın fiyatları gün içinde altın almak ya da bozdurmak isteyenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Haftanın son işlem gününde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları kontrol ediliyor. Sarı metal, jeopolitik riskler ve Federal Rezerv'in bağımsızlığına yönelik yenilenen tehditlerin desteğiyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı, cuma günü 4 bin 967 dolar seviyesine çıktı. Günün ilerleyen saatlerinde ise 4 bin 921 dolara geriledi. İşte 23 Ocak 2026 altın fiyatları canlı takip ekranı.