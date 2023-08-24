CANLI ALTIN FİYATLARI 24 Ağustos 2023 | Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI 24 Ağustos 2023 | Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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Son dakika altın fiyatları... Altın fiyatlarında güncel gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 24 Ağustos Perşembe gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 24 Ağustos Perşembe çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...

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