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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 24 Temmuz 2024! Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatlarında dalgalanma! 24 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Geçtiğimiz hafta arka arkaya kendi rekorunu kıran altın fiyatları bu hafta aynı performansı gösteremedi. Gram ve çeyrek altın dünü yükselişle kapattı ve fiyat ivmesini hâlâ koruyor. Bugün gram altın 2 bin 550 TL'den, çeyrek ise 4 bin 82 TL'den işlem görüyor. İşte, 24 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 07:31 Güncelleme: 24.07.2024 - 07:31
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        1

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 50'de sabit bıraktı. Bununla beraber, analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmelerin küresel piyasalardaki belirsizliği artırdığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 24 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        Gram altın Salı günü kapanışı 2 bin 550 liradan yaparken; 24 Temmuz Çarşamba günü de 2 bin 550 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 80 liradan, 4 bin 82 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.550,8740

        Satış: 2.551,2750

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.414,77

        Satış: 2.415,09

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.082,0000

        Satış: 4.172,0300

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 16.319,7100

        Satış: 16.628,5200

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.135,80

        Satış: 8.341,04

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.322,60

        Satış: 16.631,07

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 17.044,39

        Satış: 17.479,39

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.388,60

        Satış: 1.823,20

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.351,98

        Satış: 2.489,68

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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