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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 25 Eylül 2024 Çarşamba: Bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç lira oldu?

        Altında yeni zirve! 25 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek ne kadar oldu?

        Altın, her geçen gün artmaya devam ediyor. Fed'in 50 baz puanlık faiz indiriminin yankıları sürerken, gözler Kasım ayında açıklanacak diğer faiz kararına döndü. Piyasalar şimdiden ikinci bir faiz beklentisi içine girdi. Peki, tüm bu gelişmeler bugün altın fiyatlarını nasıl etkledi? İşte, 25 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 07:16 Güncelleme: 25.09.2024 - 07:16
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        Fed'in geçen hafta 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesi altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Geçen hafta üst üste rekorlar kıran altın yeni haftaya da yeni bir tarihi zirveyle başladı.

        Fed'in geçen haftaki kararı öncesinde piyasalar ya 25 ya da 50 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyordu. Fed'in tercihini büyük indirimden yana kullanmasıyla altın fiyatlarındaki yükselişler hızlandı.

        Fed bir sonraki faiz kararını 7 Kasım'da açıklayacak. Şu anda piyasalar bir indirim geleceğine kesin gözüyle bakıyor ancak beklentiler yine 25 ve 50 baz puanlık intirim ihtimalleri arasında bölünmüş durumda. CME FedWatch Tool'a göre bu sabah itibarıyla 50 baz puanlık indirim gelmesi yüzde 50.2, 25 baz puanlık bir indirime gidilmesi ise yüzde 49.8 oranla fiyatlanıyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 25 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN YÜKSELİŞİNİ KORUYOR!

        24 Eylül Salı günü 2 bin 891 lira olan gram altın, 25 Eylül Çarşamba günü 2 bin 920 liraya çıktı. Çeyrek altın da 4 bin 626 liradan, 4 bin 672 liraya yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.920,0800

        Satış: 2.920,3870

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.668,0600

        Satış: 2.668,4000

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.672,0500

        Satış: 4.775,0000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.687,9800

        Satış: 19.041,6000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.312,61

        Satış: 9.547,59

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.683,61

        Satış: 19.036,79

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.678,84

        Satış: 20.179,32

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.619,90

        Satış: 2.462,44

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.727,84

        Satış: 2.883,18

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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