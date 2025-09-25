Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 25 EYLÜL 2025: Altında yükseliş devam ediyor! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları 25 Eylül 2025 Perşembe günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Son haftalarda rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında yaşanan sert hareketler yatırımcıların ilgisini çekiyor. Altın, bu hafta ABD'den gelen olumlu ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin faiz indirimi konusunda farklı görüşler ortaya koymasıyla şekillenen belirsizlik ortamında gerilemesini sürdürse de tarihi zirvesine yakın seviyelerde kaldı. Peki haftanın dördüncü işlem gününde Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın ne kadar? İşte, 25 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2025 - 07:54 Güncelleme: 25.09.2025 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Canlı altın fiyatları 25 Eylül 2025 Perşembe günü yakından takip ediliyor. Altın, bu hafta belirsizlik ortamında gerilemesini sürdürse de tarihi zirvesine yakın seviyelerde seyrediyor. Rekorlara doymayan ve 5 bin TL bandını aşan gram altın, haftanın dördüncü işlem gününde 4 bin 975 TL’den işlem görüyor. Altın piyasasında yaşanan sert hareketler sebebiyle yatırımcılar ve alım-satım yapacak olan kişiler ‘’Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ons, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte 25 Eylül 2025 güncel altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.975,7410

        Satış: 4.976,3140

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.751,73

        Satış: 3.752,42

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 7.963,3200

        Satış: 8.138,5700

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.853,2900

        Satış: 32.454,7100

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 33.292,00

        Satış: 33.528,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 15.860,93

        Satış: 16.260,70

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 31.821,29

        Satış: 32.421,95

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 33.878,35

        Satış: 34.722,11

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.808,21

        Satış: 3.843,05

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 4.659,08

        Satış: 4.866,25

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 82.922,00

        Satış: 83.626,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
        YKS ek tercihler başladı
        YKS ek tercihler başladı
        YKS boş kontenjanlar ve taban puanları
        YKS boş kontenjanlar ve taban puanları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyaz Saray'da
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Filistin lideri Abbas: Filistin bizimdir
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        Sadettin Saran mazbatasını aldı
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        "AB ve NATO Rusya'ya savaş ilan etti"
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Habertürk’e konuştu
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Beşiktaş için Kayseri'de ilklerin gecesi!
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Kazada 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        Marmara için uyarı geldi! Hızı: 80 km'yi bulacak!
        25 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        25 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        TFF VAR Direktörü tartışmalı pozisyonları değerlendirdi!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Randevu süsüyle cinayet!
        Evliliğini bitirdi
        Evliliğini bitirdi
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        İsrail'e neden yaptırım yok?
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Mourinho'yu Disiplin Kurulu'na şikayet ettiler!
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Demans riskini azaltan 10 önemli öneri
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Trump'tan 'İsrail saldırılarını tamamen sona erdirsin' planı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Türkiye'deki satışları Avrupa'yı geride bıraktı
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        Sarkozy, Kaddafi'den para almaktan suçlu bulundu
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        "Türk vatandaşlığı verilmeli"
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?
        Şubat neden "gücük ay" olarak anılır?