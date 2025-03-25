Altın fiyatları yatay seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Altın almak ve satmak isteyenler canlı alış-satış grafiğini inceliyor. Altın, üç günlük düşüş serisinin ardından, piyasanın ABD Başkanı Donald Trump'ın son tarife tehditlerini değerlendirmesiyle yatay seyretti. Anlık verilere göre, ons altın 3 bin 18 liradan işlem görürken, gram altın 3 bin 703 liradan alınıp satılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Mart 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları 25 Mart 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın son tarife tehditlerini değerlendirmesiyle yatay seyrediyor. ABD Başkanı’nın tarifeler konusundaki belirsiz ve dağınık açıklamaları piyasada kafa karışıklığı yaratırken, değerli metal küresel ticaret savaşları olasılığı ve Trump’ın jeopolitik düzeni altüst etmesi ihtimaliyle desteklenmeye devam ediyor. Altın, 2024’te yüzde 25’in üzerinde değer kazandıktan sonra, bu yıl güvenli liman talebiyle yüzde 15 yükseldi. İşte 25 Mart 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3677 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3672 lira, en yüksek de 3685 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3703 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.703,4020
Satış: 3.703,8540
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.018,36
Satış: 3.018,86
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.926,4500
Satış: 6.056,8700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 23.705,8200
Satış: 24.153,4100
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 24.228,00
Satış: 24.378,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 11.818,94
Satış: 12.116,81
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 23.711,98
Satış: 24.159,52
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 24.601,75
Satış: 25.224,33
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.026,02
Satış: 2.929,43
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.390,91
Satış: 3.570,57
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 60.190,00
Satış: 60.816,00