Altın fiyatları düşüyor! 25 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu
Geçtiğimiz haftalarda Fed yetkililerinin açıklamalarından sonra piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisi altının rekor üzerine rekor kırmasını sağlamıştı. Ancak bu hafta altın fiyatları duruldu ve fiyatlar düşmeye başladı. Bugün gram altın 2 bin 520 TL'den, çeyrek ise 4 bin 33 TL'den işlem görüyor. İşte, 25 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 50'de sabit bıraktı. Bununla beraber, analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmelerin küresel piyasalardaki belirsizliği artırdığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 25 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın Çarşamba günü kapanışı 2 bin 550 liradan yaparken; 25 Temmuz Perşembe günü de 2 bin 520 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 77 liradan, 4 bin 33 liraya düştü.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.520,66
Satış: 2.521,19
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.372,41
Satış: 2.372,82
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.033,05
Satış: 4.122,15
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 16.132,22
Satış: 16.438,16
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.040,90
Satış: 8.244,29
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 16.132,22
Satış: 16.438,16
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 17.068,19
Satış: 17.503,78
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.369,33
Satış: 1.802,52
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.320,67
Satış: 2.459,45