Altın fiyatlarında son durum 26 Aralık: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç lira?
Altın fiyatlarındaki son durum 26 Aralık Perşembe günü için araştırılıyor. Altın, bu yıl emtialar arasında en iyi performans gösterenler arasında yer alıyor. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra, İsrail'in Filistin'deki saldırıları ve İran'la yaşanan gerginlik nedeniyle dünyada güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebin artmasına neden oluyor. Haftanın dördüncü iş gününde de canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 26 Aralık 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve birikimciler tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomik belirsizlikler, piyasalardaki dalgalanmalarda veya jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde değerini koruması veya artırmasıyla bilinen altın, bu nedenle çoğu yatırımcı tarafından güvenli liman şeklinde adlandırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Aralık 2024 canlı altın fiyatları son durum...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
25 Aralık Çarşamba günü 2 bin 962 lira olan gram altın, 26 Aralık Perşembe günü 2 bin 979 liradan, 4 bin 968 lira olan çeyrek altın ise 4 bin 870 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.978,6830
Satış: 2.979,0570
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.626,7100
Satış: 2.627,5000
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.762,6000
Satış: 4.867,5000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.064,1100
Satış: 19.424,0000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.383,00
Satış: 19.700,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.503,49
Satış: 9.743,09
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.066,57
Satış: 19.426,59
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.797,34
Satış: 20.294,99
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.622,89
Satış: 2.463,35
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.732,70
Satış: 2.884,51
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.233,00
Satış: 49.013,00