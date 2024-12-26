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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 26 ARALIK 2024: Bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatlarında son durum 26 Aralık: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç lira?

        Altın fiyatlarındaki son durum 26 Aralık Perşembe günü için araştırılıyor. Altın, bu yıl emtialar arasında en iyi performans gösterenler arasında yer alıyor. Devam eden Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra, İsrail'in Filistin'deki saldırıları ve İran'la yaşanan gerginlik nedeniyle dünyada güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebin artmasına neden oluyor. Haftanın dördüncü iş gününde de canlı alış-satış rakamları yakından takip ediliyor. Peki; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 26 Aralık 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 07:32 Güncelleme: 26.12.2024 - 07:32
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        1

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve birikimciler tarafından yakından takip ediliyor. Ekonomik belirsizlikler, piyasalardaki dalgalanmalarda veya jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde değerini koruması veya artırmasıyla bilinen altın, bu nedenle çoğu yatırımcı tarafından güvenli liman şeklinde adlandırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 26 Aralık 2024 canlı altın fiyatları son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        25 Aralık Çarşamba günü 2 bin 962 lira olan gram altın, 26 Aralık Perşembe günü 2 bin 979 liradan, 4 bin 968 lira olan çeyrek altın ise 4 bin 870 liradan işlem görüyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.978,6830

        Satış: 2.979,0570

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.626,7100

        Satış: 2.627,5000

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.762,6000

        Satış: 4.867,5000

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.064,1100

        Satış: 19.424,0000

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.383,00

        Satış: 19.700,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.503,49

        Satış: 9.743,09

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 19.066,57

        Satış: 19.426,59

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.797,34

        Satış: 20.294,99

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.622,89

        Satış: 2.463,35

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.732,70

        Satış: 2.884,51

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.233,00

        Satış: 49.013,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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