Altın düşüyor! 26 Ekim altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Küresel piyasalar, ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerinin sonuçları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerle negatif seyrediyor. ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" ihtimali yatırımcıların odağında kalmayı sürdürse de enflasyonla mücadelede Fed'in yol haritasına yönelik belirsizlikler artıyor. Tüm bu gelişmeler rekor üzerine rekor kıran altın fiyatlarını aşağıya çekiyor. Peki, bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 26 Ekim 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları, yaklaşan ABD seçimleri, faiz indirimi beklentileri ve Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle rekor serisini sürdürdü.
Cuma günü ilk kez 2.700 doları aşan ons altın, haftanın ilk işlem günü 2.731 doları görerek rekor tazeledi. 2024'ü bu seviyelerde tamamlarsa altın yaklaşık yüzde 31'lik yükseliş ile son 45 yılın en iyi yıllık performansını göstermiş olacak. Gram altın ise ilk kez 3 bin lirayı gördü.
Öte yandan geçen günlerde Bank of America, yatırımcıların ve merkez bankalarının altına olan ilgilerini artırmaları gerektiğini vurguladı. Analistler, altının ons fiyatının 3 bin dolara ulaşacağına dair öngörülerini tekrarladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 26 Ekim 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI!
24 Ekim Perşembe günü 3 bin 14 lira olan gram altın 25 Ekim Cuma günü 2 bin 995 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 822 lira iken, 4 bin 794 lira olarak güncellendi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.995,9610
Satış: 2.996,3020
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.718,83
Satış: 2.719,19
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.794,1000
Satış: 4.899,6000
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.178,5300
Satış: 19.540,5700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.251,00
Satış: 20.395,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.556,62
Satış: 9.797,69
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 19.173,16
Satış: 19.535,47
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.608,26
Satış: 21.125,64
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.684,56
Satış: 2.533,24
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.832,91
Satış: 2.986,66