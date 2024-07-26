Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 26 Temmuz 2024! Altın fiyatları düşüyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları düşüyor! 26 Temmuz 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Geçtiğimiz haftalarda Fed yetkililerinin açıklamalarından sonra piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisi altının rekor üzerine rekor kırmasını sağlamıştı. Ancak bu hafta altın fiyatları duruldu ve fiyatlar düşmeye başladı. Bugün gram altın 2 bin 520 TL'den, çeyrek ise 4 bin 33 TL'den işlem görüyor. İşte, 26 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 00:02 Güncelleme: 26.07.2024 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 50'de sabit bıraktı. Bununla beraber, analistler, ABD'deki seçim sürecine ilişkin gelişmelerin küresel piyasalardaki belirsizliği artırdığını belirterek, konuya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte, 26 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın Çarşamba günü kapanışı 2 bin 550 liradan yaparken; 25 Temmuz Perşembe günü de 2 bin 520 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 77 liradan, 4 bin 33 liraya düştü.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.520,66

        Satış: 2.521,19

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.372,41

        Satış: 2.372,82

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.033,05

        Satış: 4.122,15

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 16.132,22

        Satış: 16.438,16

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.040,90

        Satış: 8.244,29

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 16.132,22

        Satış: 16.438,16

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 17.068,19

        Satış: 17.503,78

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.369,33

        Satış: 1.802,52

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.320,67

        Satış: 2.459,45

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        3 çocuk hem yetim hem öksüz kaldı
        NASA: Dünya'ya dönüş tarihi kesin değil
        NASA: Dünya'ya dönüş tarihi kesin değil
        Galatasaray, Jelert'in maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Jelert'in maliyetini açıkladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        Trabzonspor tur kapısını araladı!
        'Rusya ve Çin'in bunu yaptığını ilk kez gördük'
        'Rusya ve Çin'in bunu yaptığını ilk kez gördük'
        18 yaşındaki Berra'dan acı haber!
        18 yaşındaki Berra'dan acı haber!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Dövüş isteyen Musk'a cevap geldi
        Dövüş isteyen Musk'a cevap geldi
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        "Yıllardır bu anı hayal ediyordum!"
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        Elektrik akımı faciasında bilirkişi raporu çıktı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        En-Nesyri'den Immobile ve Icardi cevabı!
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Fedon'un yanık olmadığı yıllar
        Haluk Levent'ten sert tepki
        Haluk Levent'ten sert tepki
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Mimar Sinan'ın memleketinden çıkıyor! Yoğurda lezzet veriyor
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!