Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk iş gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. ‘’Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?’’ sorularına yanıt aranıyor. Güncel verilere göre altının gram fiyatı 3 bin 165 lira seviyesinde. İşte, 27 Ocak 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…