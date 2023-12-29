Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.432,94 %0,49
        DOLAR 29,5601 %0,36
        EURO 32,7349 %0,35
        ALTIN 1.961,40 %0,31
        FAİZ 39,26 %0,43
        GÜMÜŞ GRAM 22,48 %-1,12
        BITCOIN 42.714,00 %0,57
        GBP/TRY 37,6548 %0,29
        EUR/USD 1,1065 %0,00
        BRENT 77,41 %0,34
        ÇEYREK ALTIN 3.206,92 %0,31
        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: 29 Aralık 2023 Cuma anlık altın fiyatları tablosu ile çeyrek altın, gram altın ve altın/ons ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        29 Aralık Cuma altın fiyatları

        Altın fiyatları yatay seyrini korurken tüm yıl iyi bir yatırım aracı haline geldi. Tüm yıl kendi rekorunu kıran altında öğleden sonra çeyrek 3.140 TL'den, gram altın ise 1.962 TL'den işlem görüyor. İşte, canlı altın tablosu ile 29 Aralık Cuma 2023 altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2023 - 13:19 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        29 Aralık Cuma altın fiyatları... Altın alacak birçok vatandaş güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Çeyrek altın yatay seyrini koruyarak öğleden sonra da 3.140 TL'den, gram ise 1.962 TL'den işlem görüyor. İşte, 29 Aralık Cuma 2023 canlı altın tablosu ile altın fiyatları...

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.962,14

        1.962,50

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS FİYATI

        2.065,04

        2.065,43

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        3.138,80

        3.207,89

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        12.553,35

        12.790,34

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        6.259,15

        6.417,57

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        12.556,36

        12.794,02

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        13.333,12

        13.664,99

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.069,03

        1.444,47

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.832,68

        1.936,16

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        Sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığında yakalandılar!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        5 milyar dolar tazminat ödeyecek
        5 milyar dolar tazminat ödeyecek
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        "Manifestonun katı kuralları vardır!" Tüyler ürperten savunma!
        Almanya'ya dönüyor!
        Almanya'ya dönüyor!
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        'Kızılcık Şerbeti' yeni yılı Ajda Pekkan ile karşılıyor
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Gazze'de ölen bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş
        Açıkladılar
        Açıkladılar
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        "Sana bir daha el kaldırırsam beni öldür" dedi! İrina da öldürdü!
        Hırsız kadından sinsi plan!
        Hırsız kadından sinsi plan!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Eski eşini TIR'la ezemeyince silahla öldürdü!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Anne, babalar bu tuzağa dikkat! Üniversite ve lise öğrencileri yeni hedef!
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı
        Türkiye küresel ticaretten rekor pay aldı