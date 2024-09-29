Dünyada pandemi etkisiyle yükselen enflasyon oranları düşerken, enflasyon endişelerinin yerini ekonomik durgunluk korkuları almaya başladı. Bunun etkisiyle eylül ayında başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde 27 ülkede faiz indirimi kararları alındı.

Fed geçtiğimiz hafta 50 baz puanlık faiz indirimine giderek, Mart 2020'den bu yana ilk indirim kararını aldı. Eylül ayında en yüksek faiz indirimi 200 baz puanla Pakistan Merkez Bankası'ndan geldi. Bunu, 100 baz puanla Moğolistan takip etti. Eylülde 8 ülke 50 baz puanlık faiz indirimine giderken, 15 ülke 25 baz puanlık faiz indirimine gitti.

Eylülde indirime gitmeyen ancak gevşeme adımlarına önceden başlayan merkez bankalarından birisi de İngiltere Merkez Bankası (BoE) oldu. Aralık 2021-Ağustos 2023 arasında faiz oranını yüzde 0.1'den yüzde 5.25'e yükselten banka Ağustos ayında 25 baz puanlık indirime gitmişti. Eylül ayını ise pas geçti. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 29 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...