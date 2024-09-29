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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 29 Eylül 2024: Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, yarım, Cumhuriyet ne kadar?

        Altın fiyatlarında son durum! 29 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altındaki hareketlilik, sadece yatırımcıların değil vatandaşın da ilgi odağına yerleşti. Uzun zamandır yükselişte olan altın geçen haftanın sonuna doğru düşüşe geçti. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 29 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2024 - 07:37 Güncelleme: 29.09.2024 - 07:37
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        1

        Dünyada pandemi etkisiyle yükselen enflasyon oranları düşerken, enflasyon endişelerinin yerini ekonomik durgunluk korkuları almaya başladı. Bunun etkisiyle eylül ayında başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde 27 ülkede faiz indirimi kararları alındı.

        Fed geçtiğimiz hafta 50 baz puanlık faiz indirimine giderek, Mart 2020'den bu yana ilk indirim kararını aldı. Eylül ayında en yüksek faiz indirimi 200 baz puanla Pakistan Merkez Bankası'ndan geldi. Bunu, 100 baz puanla Moğolistan takip etti. Eylülde 8 ülke 50 baz puanlık faiz indirimine giderken, 15 ülke 25 baz puanlık faiz indirimine gitti.

        Eylülde indirime gitmeyen ancak gevşeme adımlarına önceden başlayan merkez bankalarından birisi de İngiltere Merkez Bankası (BoE) oldu. Aralık 2021-Ağustos 2023 arasında faiz oranını yüzde 0.1'den yüzde 5.25'e yükselten banka Ağustos ayında 25 baz puanlık indirime gitmişti. Eylül ayını ise pas geçti. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 29 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        GÜNLER SONRA ALTINDA GERİLEME!

        27 Eylül Cuma günü 2 bin 928 lira olan gram altın, 29 Eylül Pazar günü 2 bin 919 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 685 liradan, 4 bin 671 liraya geriledi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.919,66

        Satış: 2.920,22

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.656,73

        Satış: 2.659,75

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.671,45

        Satış: 4.774,56

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.685,81

        Satış: 19.039,82

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.865,00

        Satış: 20.027,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.313,71

        Satış: 9.549,11

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.685,81

        Satış: 19.039,82

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.199,39

        Satış: 20.706,72

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.651,43

        Satış: 2.496,70

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.779,08

        Satış: 2.933,26

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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