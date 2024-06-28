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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI: 29 Haziran 2024 Canlı- anlık altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?

        Altın alacaklar dikkat: Düşüyor! 29 Haziran 2024 Altın fiyatları canlı alış-satış tablosu

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ons değeri ve dolar kurundan etkilenen altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. 28 Haziran Cuma günü saat 07:25 itibarıyla güncel ons altın değeri 2 bin 327 dolardan işlem görürken; gram altın fiyatı bugün 2 bin 452 TL'den alıcı buluyor. İşte, 29 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 07:11 Güncelleme: 29.06.2024 - 00:14
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        1

        Altın fiyatlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, haftanın son işlem gününe kırmızı tabloyla başladı. Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugün düşüyor. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 457 liradan yaparken; 28 Haziran Cuma günü saat 07:25 itibarıyla 2 bin 452 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 009 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 010 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.452,25

        Satış: 2.452,65

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.327,29

        Satış: 2.328,17

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.923,59

        Satış: 4.010,08

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.694,37

        Satış: 15.991,26

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.822,66

        Satış: 8.020,16

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.694,37

        Satış: 15.991,26

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.313,24

        Satış: 16.725,61

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.319,03

        Satış: 1.748,92

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.238,86

        Satış: 2.381,04

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