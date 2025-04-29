Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda ticaret ortaklarıyla yürüttüğü müzakerelere yönelik iyimserlikler güvenli liman varlıklara olan talebi düşürdü. Geçen hafta ticaret savaşları ve risk iştahının artmasıyla rekor seviyeye yükselen altın düşüşe geçti. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 29 Nisan 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına yönelik olarak yumuşama eğilimi göstermesi altın fiyatlarını negatif etkiledi. Rekor üstüne rekor kıran altın Trump'ın Çin'e olan gümrük tarifelerinde indirime gitmesi beklentisiyle düşüşe geçti. Anlık verilere göre gram altın, saat 07.30 itibarıyla 4093 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 29 Nisan 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 4132 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4087 lira, en yüksek de 4138 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4093 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.093,3010
Satış: 4.093,7830
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 3.318,4200
Satış: 3.319,2200
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 6.549,2800
Satış: 6.693,3400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 26.197,1300
Satış: 26.691,4700
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 26.794,00
Satış: 27.095,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.058,39
Satış: 13.387,37
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 26.198,66
Satış: 26.692,86
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 27.182,16
Satış: 27.868,67
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.247,99
Satış: 3.200,81
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.748,48
Satış: 3.962,34
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 66.561,00
Satış: 67.778,00