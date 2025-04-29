Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2025: Altında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ikinci iş gününde yakından takip ediliyor. Küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda ticaret ortaklarıyla yürüttüğü müzakerelere yönelik iyimserlikler güvenli liman varlıklara olan talebi düşürdü. Geçen hafta ticaret savaşları ve risk iştahının artmasıyla rekor seviyeye yükselen altın düşüşe geçti. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Nisan 2025 Canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 07:36 Güncelleme: 29.04.2025 - 08:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Altın fiyatları 29 Nisan 2025 Salı verileri alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarına yönelik olarak yumuşama eğilimi göstermesi altın fiyatlarını negatif etkiledi. Rekor üstüne rekor kıran altın Trump'ın Çin'e olan gümrük tarifelerinde indirime gitmesi beklentisiyle düşüşe geçti. Anlık verilere göre gram altın, saat 07.30 itibarıyla 4093 TL’den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL? İşte 29 Nisan 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranı…

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Gram altın güne 4132 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4087 lira, en yüksek de 4138 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4093 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 4.093,3010

        Satış: 4.093,7830

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 3.318,4200

        Satış: 3.319,2200

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 6.549,2800

        Satış: 6.693,3400

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.197,1300

        Satış: 26.691,4700

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 26.794,00

        Satış: 27.095,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 13.058,39

        Satış: 13.387,37

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 26.198,66

        Satış: 26.692,86

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 27.182,16

        Satış: 27.868,67

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.247,99

        Satış: 3.200,81

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.748,48

        Satış: 3.962,34

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 66.561,00

        Satış: 67.778,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı
        Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        Eski kaymakama 70 yıl hapis!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        SGK aylıklarında 5 yıla dikkat!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Havalimanında 66 kilo altın! 107 bin dolar ve 133 bin avro ele geçirildi!
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        Amazon ilk Kuiper internet uydularını fırlattı
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        "Hem ülkeyi hem de dünyayı yönetiyorum"
        Doğal taş ve mermerde 'Trump' talebi
        Doğal taş ve mermerde 'Trump' talebi
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        ABD'ye ait F-18 denize düştü
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisine dair neler biliniyor?
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Hatay mutfağından eşsiz 28 özel lezzet
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Erkeklerde kirpik kesme trendi
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Bu bölgelere uyarı! Sağanak, fırtına, toz taşınımı...
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Yunus Akgün'e Ada kancası!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Jandarmadan bağ evine uyuşturucu baskını: 8 gözaltı
        Jandarmadan bağ evine uyuşturucu baskını: 8 gözaltı
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        X hesabı yeniden görünür hale geldi
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        'Borç açıklayan BJK görmeyeceksiniz'
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!
        Trabzonspor, Gençlik Ligi'nde 2. oldu!