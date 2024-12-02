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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 3 ARALIK 2024: Altın haftaya düşüşle başladı! Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatlarında düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak inişli-çıkışlı bir seyir izliyor. Dün 2 bin 960 liradan işlem gören gram altın fiyatı, bugün saat 15.30 itibarıyla 2 bin 950 liradan alıcı buluyor. Dün 4 bin 736 lira olan çeyrek altın fiyatı ise 4 bin 823 liradan alıcı buluyor. İşte 3 Aralık 2024 altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 07:24 Güncelleme: 03.12.2024 - 00:02
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        1

        Altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sarı metalin değeri, dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Bu sebeple canlı altın fiyatlarındaki son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın bugüne düşüşle başlarken alım ve satım yapacak olan kişiler, "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 3 Aralık 2024 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

        2 Aralık Pazartesi günü gram altın, 2 bin 950 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 823 liradan alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.949,8850

        Satış: 2.950,2200

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.633,9700

        Satış: 2.634,3300

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.719,8000

        Satış: 4.823,5900

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.873,9100

        Satış: 19.229,9800

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.525,00

        Satış: 19.653,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.415,20

        Satış: 9.652,59

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.889,42

        Satış: 19.246,15

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 19.822,57

        Satış: 20.320,74

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.622,11

        Satış: 2.458,73

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.731,43

        Satış: 2.877,76

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 48.511,00

        Satış: 49.018,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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