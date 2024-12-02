Altın fiyatlarında düşüş! Bugün Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak inişli-çıkışlı bir seyir izliyor. Dün 2 bin 960 liradan işlem gören gram altın fiyatı, bugün saat 15.30 itibarıyla 2 bin 950 liradan alıcı buluyor. Dün 4 bin 736 lira olan çeyrek altın fiyatı ise 4 bin 823 liradan alıcı buluyor. İşte 3 Aralık 2024 altın fiyatları son durum…
Altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Sarı metalin değeri, dolar/TL kuru ve altının ons değerindeki gelişmelere paralel olarak inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Bu sebeple canlı altın fiyatlarındaki son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın bugüne düşüşle başlarken alım ve satım yapacak olan kişiler, "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 3 Aralık 2024 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
2 Aralık Pazartesi günü gram altın, 2 bin 950 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 823 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.949,8850
Satış: 2.950,2200
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.633,9700
Satış: 2.634,3300
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.719,8000
Satış: 4.823,5900
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.873,9100
Satış: 19.229,9800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.525,00
Satış: 19.653,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.415,20
Satış: 9.652,59
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 18.889,42
Satış: 19.246,15
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.822,57
Satış: 20.320,74
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.622,11
Satış: 2.458,73
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.731,43
Satış: 2.877,76
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.511,00
Satış: 49.018,00