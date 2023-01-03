Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri haftanın ikinci işlem günü olan 3 Ocak Pazartesi günü yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarında ivme yukarı ve yeşil yönlü gözlemlenirken güncel rakamları haberimizde derledik. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte 3 Ocak Salı 2023 çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son gelişmeler...

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