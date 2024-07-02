Altın fiyatları düşüyor! 3 Temmuz 2024 altın fiyatları canlı alış-satış tablosu
Dün dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarındaki olumsuz tablo bugün de devam ediyor. Hatta altın, düne göre bugün daha düşük bir fiyatla güne başladı. Bugün gram altın 2 bin 439 TL'den, çeyrek ise 3 bin 902 TL'den işlem görüyor. İşte, 3 Temmuz 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
Dünya genelinde bazı merkez bankaları uzun bir aranın ardından yılın ilk yarısında faiz indirimi adımı atarken, yılın ikinci yarısında söz konusu adımların ne sıklıkla atılacağı sorusu varlık fiyatlarını etkiliyor.
Özellikle Fed'in izleyeceği yola ilişkin soru işaretleri yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, bugün Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin bankanın gelecek dönem politikasına ilişkin ipucu verebileceği tahmin ediliyor.
Ülkede dün açıklanan veriler ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret ederken, özellikle cuma günü açıklanacak istihdam raporu verilerinin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin daha çok bilgi vermesi bekleniyor.
ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 48,5'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
Analistler, ülkede ekonomik aktivitenin yavaşlamasının enflasyonun beklenen seviyeye inmesinde önemli olduğunu kaydederek, iş gücü piyasasındaki olası soğuma işaretlerinin de Fed'in politika alanını genişleteceğini ifade etti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıdı? İşte, 3 Temmuz 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın Cuma günü kapanışı 2 bin 455 liradan yaparken; 2 Temmuz Salı günü öğleden sonra 2 bin 439 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 3 bin 928 liradan, 3 bin 902 liraya geriledi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.439,1720
Satış: 2.439,5610
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.330,87
Satış: 2.331,25
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.902,6800
Satış: 3.988,6800
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.612,6400
Satış: 15.907,3000
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.781,17
Satış: 7.977,55
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.611,12
Satış: 15.906,30
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.277,30
Satış: 16.688,78
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.318,48
Satış: 1.734,70
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.237,94
Satış: 2.360,25