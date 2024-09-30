Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 30 Eylül 2024: Altın fiyatlarında düşüş! Bugün gram altın, çeyrek altın, tam, yarım ne kadar?

        Altın fiyatlarında düşüş! 30 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Uzun bir süredir altında devam eden yükseliş, geçen haftanın sonuna doğru yerini düşüşe bıraktı. Üst üste kendi rekorunu kıran altın fiyatlarındaki gerileme, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 30 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 07:16 Güncelleme: 30.09.2024 - 07:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünyada pandemi etkisiyle yükselen enflasyon oranları düşerken, enflasyon endişelerinin yerini ekonomik durgunluk korkuları almaya başladı. Bunun etkisiyle eylül ayında başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde 27 ülkede faiz indirimi kararları alındı.

        Fed geçtiğimiz hafta 50 baz puanlık faiz indirimine giderek, Mart 2020'den bu yana ilk indirim kararını aldı. Eylül ayında en yüksek faiz indirimi 200 baz puanla Pakistan Merkez Bankası'ndan geldi. Bunu, 100 baz puanla Moğolistan takip etti. Eylülde 8 ülke 50 baz puanlık faiz indirimine giderken, 15 ülke 25 baz puanlık faiz indirimine gitti.

        Eylülde indirime gitmeyen ancak gevşeme adımlarına önceden başlayan merkez bankalarından birisi de İngiltere Merkez Bankası (BoE) oldu. Aralık 2021-Ağustos 2023 arasında faiz oranını yüzde 0.1'den yüzde 5.25'e yükselten banka Ağustos ayında 25 baz puanlık indirime gitmişti. Eylül ayını ise pas geçti. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 30 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        GÜNLER SONRA ALTINDA GERİLEME!

        27 Eylül Cuma günü 2 bin 928 lira olan gram altın, 29 Eylül Pazar günü 2 bin 919 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 685 liradan, 4 bin 671 liraya geriledi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.913,5070

        Satış: 2.913,9570

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.663,6600

        Satış: 2.664,0000

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.663,9300

        Satış: 4.766,5200

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 18.652,2900

        Satış: 19.005,0300

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 19.837,00

        Satış: 19.998,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 9.299,13

        Satış: 9.533,78

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 18.656,56

        Satış: 19.009,24

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 20.199,39

        Satış: 20.706,72

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.649,02

        Satış: 2.493,82

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.775,16

        Satış: 2.929,05

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Jose Mourinho'dan flaş hareket!
        Çöp dolu evinde ölü bulundu
        Çöp dolu evinde ölü bulundu
        Almanya Cumhurbaşkanı, İtalya'dan özür diledi
        Almanya Cumhurbaşkanı, İtalya'dan özür diledi
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Fenerbahçe hata yapmadı!
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Serhat Akın'a saldırı talimatı Gürcistan'dan
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Kan donduran olay! 80 yaşındaki adam yengesini öldürdü
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Güney'den Kuzey'e net uyarılar
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Nasrallah'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        "Aramızda bir sorun yok"
        "Aramızda bir sorun yok"
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Beyrut'ta büyük yıkım!
        Defnedildiği gün unutuldu
        Defnedildiği gün unutuldu
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        "Kasımpaşa zoru başardı!"
        Adana'nın kazananı
        Adana'nın kazananı
        En büyük pişmanlığını açıkladı
        En büyük pişmanlığını açıkladı