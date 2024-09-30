Altın fiyatlarında düşüş! 30 Eylül 2024 altın fiyatları ile gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Uzun bir süredir altında devam eden yükseliş, geçen haftanın sonuna doğru yerini düşüşe bıraktı. Üst üste kendi rekorunu kıran altın fiyatlarındaki gerileme, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, tüm bu gelişmeler doğrultusunda bugün altın fiyatları ne durumda? İşte, 30 Eylül 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
Dünya genelinde enflasyonla mücadelenin resesyonla sonuçlanıp sonuçlanmayacağına ilişkin soru işaretleri ve Orta Doğu'daki çatışmaların ortaya koyduğu endişeler varlığını korusa da son dönemde açıklanan makroekonomik veriler piyasalarda endişelerin sınırlı kalmasına yardımcı oluyor.
Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ağırlıklı verilerden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin de daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.
Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 54 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor. Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon göstergelerinin, Fed'in artık iş gücü piyasasını desteklemeye ve faiz oranlarını düşürmeye devam etmeye odaklanabileceğine ilişkin beklentileri artırdığını belirtti. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum nedir? İşte, 30 Eylül 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ!
29 Eylül Pazar günü 2 bin 919 lira olan gram altın, 30 Eylül Pazartesi günü 2 bin 902 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 671 liradan, 4 bin 643 liraya geriledi.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.902,5200
Satış: 2.902,9490
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.641,8000
Satış: 2.642,1900
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.643,4500
Satış: 4.745,7400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.574,2400
Satış: 18.924,9400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.631,00
Satış: 19.813,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.265,35
Satış: 9.498,86
ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 18.588,79
Satış: 18.939,63
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.959,20
Satış: 20.466,64
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.631,24
Satış: 2.475,30
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.746,27
Satış: 2.901,97