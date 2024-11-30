Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir dalgalı seyreden altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Kapalıçarşı’dan alınan anlık verilere göre; gram altın fiyatı, 2 bin 960 liradan alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 2 bin 753 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve anlık Kapalıçarşı verileri ile 30 Kasım 2024 altın fiyatları son durum…