        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 30 Nisan 2026 Perşembe: Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, altın yükselecek mi?

        Canlı altın fiyatları kuru: 30 Nisan 2026 altın alış-satış fiyatları ne kadar oldu?

        Altın fiyatları, üç günlük düşüş serisinin ardından gelen alım fırsatlarıyla yeniden yönünü yukarı çevirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) faizleri sabit tutsa da politika yapıcılar arasındaki görüş ayrılıkları piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Bu gelişmelerle birlikte "canlı altın fiyatları", "altın alış satış fiyatları" ve "bugün altın ne kadar" soruları yatırımcıların gündeminde ilk sıralara yerleşti. Peki, 30 Nisan 2026 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları ne durumda? İşte güncel ve canlı altın fiyatları...

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 07:56 Güncelleme:
        Piyasalarda hareketlilik sürerken altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Fed’in faiz kararına rağmen ortaya çıkan görüş ayrılıkları, altın piyasasında alım fırsatlarını beraberinde getirdi. Yatırımcılar ise "bugün altın ne kadar", "canlı altın fiyatları" ve "altın alış satış fiyatları" aramalarına hız verdi. 30 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinde son durum merak ediliyor. İşte anlık verilerle güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler...

        GRAM ALTIN FİYATI (ALIŞ-SATIŞ)

        6.708,8730

        6.709,7310

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        4.634,42

        4.635,22

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        10.729,9000

        10.966,0200

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        42.926,1400

        43.737,2600

        TAM ALTIN FİYATI

        43.452,00

        43.898,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        21.421,03

        21.961,13

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        42.982,12

        43.794,01

        ATA ALTIN FİYATI

        44.078,36

        45.187,51

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        3.650,98

        4.861,30

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        6.077,10

        6.354,21

        GREMSE ALTIN FİYATI

        108.212,00

        110.079,00

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 28 Nisan 2026 (Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu)

        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu. Başkan Saran, 6-7 Haziran'da seçim yapılacağını açıkladı. Trabzonspor 2.lik fırsatını kaçırdı. Beşiktaş 1 puana razı oldu. Euroleauge Play-off heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris. Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart. Spo...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        Ersin Destanoğlu'na maaş dopingi!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"